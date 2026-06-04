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#Roman francophone

Le Sens de nos pas

Claire Norton

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Un lien bouleversant qui traverse les âges... Quoi de plus public qu'un banc public ? Seulement aux yeux d'Auguste, 85 ans, ce banc, c'est " son " banc, ou plutôt celui de sa femme, qui aimait tant ce parc du Vésinet. Chaque jour, le veuf vient y ruminer sa solitude, ses rapports avec une belle-fille sans gêne, un horizon tout tracé en maison de retraite... Ce jour-là pourtant, il y a quelqu'un d'autre au bout du banc : Philomène, 15 ans, qui vient de perdre sa mère et cherche quelqu'un à qui parler. Lui, l'hiver. Elle, le printemps. Bientôt, tous deux s'apprivoisent et concoctent un projet. Partir. Fuguer. Et dans ce périple improvisé, trouver, peut-être, un sens à la vie... Cet ouvrage a fait partie de la sélection pour le Prix Maison de la Presse et a reçu le Prix Solidarité

Par Claire Norton
Chez Pocket

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Auteur

Claire Norton

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Le Sens de nos pas

Claire Norton

Paru le 04/06/2026

400 pages

Pocket

5,00 €

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Scannez le code barre 9782266363259
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