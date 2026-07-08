Miss Agatha à New York

La famille Christie arrive à New York à bord d'un paquebot. Sur le pont, Agatha remarque un garçon qui fait tomber une petite bourse aux initiales mystérieuses. Installée à Manhattan, Agatha découvre qu'un carnet secret, convoité par des collectionneurs, serait caché dans la Statue de la Liberté. Agatha, Archibald et Max se lancent alors dans une enquête à travers New York... pour retrouver le garçon disparu et percer le secret de la Statue de la Liberté.