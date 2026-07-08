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#Roman jeunesse

Miss Agatha à New York

Christine Palluy, Sophie Leullier

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La famille Christie arrive à New York à bord d'un paquebot. Sur le pont, Agatha remarque un garçon qui fait tomber une petite bourse aux initiales mystérieuses. Installée à Manhattan, Agatha découvre qu'un carnet secret, convoité par des collectionneurs, serait caché dans la Statue de la Liberté. Agatha, Archibald et Max se lancent alors dans une enquête à travers New York... pour retrouver le garçon disparu et percer le secret de la Statue de la Liberté.

Par Christine Palluy, Sophie Leullier
Chez Larousse

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Auteur

Christine Palluy, Sophie Leullier

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Miss Agatha à New York

Christine Palluy, Sophie Leullier

Paru le 08/07/2026

128 pages

Larousse

10,99 €

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Scannez le code barre 9782036089365
9782036089365
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