Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Contre ce monde sans amour

Susan j. Abulhawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Emprisonnée en Israël, une femme palestinienne remonte le fil de ses souvenirs, depuis son enfance au Koweït en tant que réfugiée jusqu'à son retour en Palestine. Depuis sa cellule de prison, Nahr remonte le fil de son histoire. Fille de réfugiés palestiniens, elle grandit sur les rives du Golfe Persique et danse au rythme de ses rêves d'enfant, puis de ses désirs de jeune adulte. Mais alors que Nahr croit avoir trouvé le bonheur, l'homme qu'elle a épousé la quitte et elle découvre la cruauté d'un monde où les corps deviennent monnaie d'échange. L'invasion américaine en Irak fait de la jeune femme une réfugiée à son tour, un exil qui la mène jusqu'en Palestine, terre de ses ancêtres et d'une seconde chance. L'occupation d'Israël vient cependant menacer le foyer qui l'a accueillie, la mettant face au poids de son passé, et à la tentation de la résistance... Jusqu'où Nahr est-elle capable d'aller pour protéger ceux qu'elle aime, et pour défendre ce qu'elle a tant peiné à reconstruire ? Susan Abulhawa met en lumière avec une sincérité rare la tragédie palestinienne à l'échelle d'une femme singulière qui sublime la honte en force et le chagrin en révolte.

Par Susan j. Abulhawa
Chez Pocket

|

Auteur

Susan j. Abulhawa

Editeur

Pocket

Genre

Littérature étrangère

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Contre ce monde sans amour par Susan j. Abulhawa

Commenter ce livre

 

Contre ce monde sans amour

Susan j. Abulhawa trad. Marie Chuvin

Paru le 04/06/2026

512 pages

Pocket

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266359085
9782266359085
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.