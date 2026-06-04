Contre ce monde sans amour

Emprisonnée en Israël, une femme palestinienne remonte le fil de ses souvenirs, depuis son enfance au Koweït en tant que réfugiée jusqu'à son retour en Palestine. Depuis sa cellule de prison, Nahr remonte le fil de son histoire. Fille de réfugiés palestiniens, elle grandit sur les rives du Golfe Persique et danse au rythme de ses rêves d'enfant, puis de ses désirs de jeune adulte. Mais alors que Nahr croit avoir trouvé le bonheur, l'homme qu'elle a épousé la quitte et elle découvre la cruauté d'un monde où les corps deviennent monnaie d'échange. L'invasion américaine en Irak fait de la jeune femme une réfugiée à son tour, un exil qui la mène jusqu'en Palestine, terre de ses ancêtres et d'une seconde chance. L'occupation d'Israël vient cependant menacer le foyer qui l'a accueillie, la mettant face au poids de son passé, et à la tentation de la résistance... Jusqu'où Nahr est-elle capable d'aller pour protéger ceux qu'elle aime, et pour défendre ce qu'elle a tant peiné à reconstruire ? Susan Abulhawa met en lumière avec une sincérité rare la tragédie palestinienne à l'échelle d'une femme singulière qui sublime la honte en force et le chagrin en révolte.