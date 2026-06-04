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La Confrérie de Nuada

Fabien Olicard

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Le deuxième volume de la saga imaginée par Fabien Olicard, où vous incarnez le protagoniste dans un univers où le suspens et les rebondissements sont diaboliquement dispersés. Après être sorti sain et sauf de toutes les péripéties liées à l'académie, vous vous réveillez emprisonné dans un château. Que faites-vous ici ? Comment allez-vous vous échapper ? Vous seul déciderez de la route à suivre, des risques à courir et des aventures à vivre. Vous serez le maître de votre destin dans cet univers aux références mythologiques uniques. Bonne chance... Fabien Olicard, créateur, mentaliste et auteur, partage sa passion pour " Les livres dont vous êtes le héros " en poursuivant la Saga de Dagda avec ce deuxième tome de la collection "Décidez de votre destin". Ouvrez ce livre, devenez le personnage principal de ce récit et effectuez des choix pour avancer dans l'aventure. Arriverez-vous à déjouer les mécaniques inédites de mentaliste glissées par Fabien dans cet ouvrage ? Arriverez-vous à terminer cette quête fantastique ? Ressortirez-vous vivant de cette aventure unique ?

Par Fabien Olicard
Chez Pocket

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Auteur

Fabien Olicard

Editeur

Pocket

Genre

Fantasy

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La Confrérie de Nuada

Fabien Olicard

Paru le 04/06/2026

432 pages

Pocket

9,30 €

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