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A la recherche de Laqua

The Pokémon Company, Pokémon company The

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Pendant que Liko, Rhod et Dot poursuivent leur Entraînement Téracristal à l'Académie Orange, Friede se rend dans son ancienne entreprise pour en savoir plus sur le Trésor d'éternité, cette étrange substance en lien avec Térapagos et l'Aventurier du passé. Malheureusement, quelqu'un semble l'avoir devancé, emportant avec lui les précieuses informations... La série TV Pokémon Les Horizons adaptée en romans ! - Pour tous les fans de l'univers Pokémon. - Les aventures de Liko et Rhod, dans le monde plein de mystères des Pokémon. - Richement illustré par des images de la série TV. Dès 6 ans.

Par The Pokémon Company, Pokémon company The
Chez Hachette

|

Auteur

The Pokémon Company, Pokémon company The

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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A la recherche de Laqua

The Pokémon Company, Pokémon company The

Paru le 08/07/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017392095
9782017392095
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