Un jeu sans fin

Après L'Arbre-Monde et Sidérations , Richard Powers continue d'interroger notre rapport au vivant dans un texte puissant qui sonde les mystères de l'océan et de l'intelligence artificielle. " Le plus grand écrivain américain vivant " Le Figaro littéraire Makatea, île oubliée du Pacifique, porte encore les stigmates de décennies d'extraction minière. Aujourd'hui, une entreprise américaine envisage d'y implanter sa base pour la prochaine grande aventure de l'humanité : la construction de villes flottantes. Mais la population est divisée. Aux Etats-Unis, Todd Keane a révolutionné l'IA. Alors que la maladie ronge ses souvenirs, le milliardaire livre son ultime confession. Son histoire est liée à celles des habitants de l'atoll polynésien. Personnages magnifiques, intrigue virtuose, souffle romanesque intact : Richard Powers signe une fiction passionnante qui sonde les fonds marins et les potentialités infinies des nouvelles technologies. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin " Powers offre une grandiose suite de variations sur le thème des destructions causées par l'homme. " Le Monde des livres " Un ouvrage splendide " Télérama " Un roman lyrique, ludique et puissant. " Le Parisien