Douce France

En avant pour un voyage dans les plus belles régions de France ! Partez pour un voyage coloré à travers des environnements naturels extraordinaires grâce à ce livre à colorier : remplissez chaque couleur en suivant la grille numérotée et vous découvrirez une superbe illustration ! Le dessin " mystère " se révèle progressivement au fur et à mesure du coloriage. Toutes les pages sont détachables pour vous permettre d'afficher vos coloriages une fois terminés. Au dos du coloriage, une courte légende vous en dira plus sur l'illustration. Le livre comprend également un poster grand format à colorier. Forêt tropicale luxuriante, aurores boréales, récifs coraliens colorés, savane africaine... 30 coloriages mystères délicieusement vintage qui invitent à se plonger dans une nature merveilleuse pour se détendre et s'évader ! Grand format avec pages détachables, un poster et papier épais 190g