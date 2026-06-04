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Douce France

Caroline Drogo

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En avant pour un voyage dans les plus belles régions de France ! Partez pour un voyage coloré à travers des environnements naturels extraordinaires grâce à ce livre à colorier : remplissez chaque couleur en suivant la grille numérotée et vous découvrirez une superbe illustration ! Le dessin " mystère " se révèle progressivement au fur et à mesure du coloriage. Toutes les pages sont détachables pour vous permettre d'afficher vos coloriages une fois terminés. Au dos du coloriage, une courte légende vous en dira plus sur l'illustration. Le livre comprend également un poster grand format à colorier. Forêt tropicale luxuriante, aurores boréales, récifs coraliens colorés, savane africaine... 30 coloriages mystères délicieusement vintage qui invitent à se plonger dans une nature merveilleuse pour se détendre et s'évader ! Grand format avec pages détachables, un poster et papier épais 190g

Par Caroline Drogo
Chez Solar

|

Auteur

Caroline Drogo

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

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Douce France

Caroline Drogo

Paru le 04/06/2026

90 pages

Solar

15,95 €

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Scannez le code barre 9782263194832
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