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#Roman jeunesse

Jeux mortels

Yun Erin, Ye Laura, Erin Yun, Laura Ye

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Résumé MoonGlow n'est pas un groupe de K-pop ordinaire. Il est composé de chanteuses dotées de pouvoirs magiques ! Leur mission est de combattre les forces du mal, et particulièrement la redoutable Echo. Lorsque celle-ci propose à Yuna de participer à de mystérieuses épreuves en échange d'une faveur, qui pourrait bien tout changer, la meneuse du groupe hésite. Doit-elle accepter la proposition d'Echo au péril de sa propre vie ? Entre en scène avec MoonGlow ! - Une aventure entre strass, rythmes endiablés et pouvoirs magiques ! - Pour tous les fans de la K-pop ! - Une maquette agrémentée d'illustrations en couleurs Dès 8 ans.

Par Yun Erin, Ye Laura, Erin Yun, Laura Ye
Chez Hachette

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Auteur

Yun Erin, Ye Laura, Erin Yun, Laura Ye

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Jeux mortels

Yun Erin, Ye Laura, Erin Yun, Laura Ye trad. Julien Bétan

Paru le 08/07/2026

160 pages

Hachette

6,50 €

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Scannez le code barre 9782017384472
9782017384472
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