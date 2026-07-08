Jeux mortels

Résumé MoonGlow n'est pas un groupe de K-pop ordinaire. Il est composé de chanteuses dotées de pouvoirs magiques ! Leur mission est de combattre les forces du mal, et particulièrement la redoutable Echo. Lorsque celle-ci propose à Yuna de participer à de mystérieuses épreuves en échange d'une faveur, qui pourrait bien tout changer, la meneuse du groupe hésite. Doit-elle accepter la proposition d'Echo au péril de sa propre vie ? Entre en scène avec MoonGlow ! - Une aventure entre strass, rythmes endiablés et pouvoirs magiques ! - Pour tous les fans de la K-pop ! - Une maquette agrémentée d'illustrations en couleurs Dès 8 ans.