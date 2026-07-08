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Nicolas Bloch, Alain Prost, Caroline Garnier, Vera oscar Torres, Costanzo stéphanie Di, Oscar Torres Vera

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Par Nicolas Bloch, Alain Prost, Caroline Garnier, Vera oscar Torres, Costanzo stéphanie Di, Oscar Torres Vera
Chez Hachette

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Auteur

Nicolas Bloch, Alain Prost, Caroline Garnier, Vera oscar Torres, Costanzo stéphanie Di, Oscar Torres Vera

Editeur

Hachette

Genre

STMG (Sciences et technologies

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Toutes les matières Tle STMG

Nicolas Bloch, Alain Prost, Caroline Garnier, Vera oscar Torres, Costanzo stéphanie Di, Oscar Torres Vera

Paru le 08/07/2026

464 pages

Hachette

16,90 €

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Scannez le code barre 9782017364412
9782017364412
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