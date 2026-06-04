Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours

Un panorama passionnant des sociétés contemporaines Cet ouvrage se situe dans le prolongement de l'ouvrage d'André Philip et Loïc Philip, Histoire des faits économiques et sociaux de 1800 à 1945 . Il couvre la seconde moitié du xxe siècle et le premier quart du xxie siècle, de 1945 à nos jours. La première partie présente la fresque historique des grands blocs des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à ce premier quart du xxie siècle. Dans un titre 1, on retrace l'évolution du bloc des pays occidentaux de la reconstruction à " la rupture " de 1973-1974, puis la recherche d'un nouveau mode de régulation dans le dernier quart du xxe siècle, jusqu'à la grande crise de 2007-2008 et ses retombées actuelles en termes d'élévation des dettes souveraines et la question de leurs soutenabilités, la crise sanitaire du covid-19, et les incidences géo-politiques et économiques de la guerre en Ukraine après son invasion en 2022. Un titre 2 s'attache à l'analyse des phases de constitution puis de décomposition et de transition du bloc des pays socialistes, en distinguant toutefois les histoires de l'URSS et de son " empire " et celle de la Chine, ce monde de moins en moins " à part ", avec la montée en puissance et l'autonomisation des " BRICS " et des " BRICS+ ". Un titre 3 retrace la naissance du tiers-monde et du tiers-mondisme, puis les stratégies et les trajectoires divergentes des pays en développement inégal. La deuxième partie, sans renoncer à l'approche diachronique, traite de manière plus transversale les enjeux et défis de la mondialisation et de la globalisation. Le titre 1 retrace le passage accéléré de l'internationalisation à la mondialisation de l'économie, tout particulièrement dans le dernier quart du xxe siècle et le début du xxie siècle, les phases de la globalisation financière et les difficultés de l'établissement d'un ordre monétaire et financier international. Il traite aussi de l'avenir du travail et de la crise du fordisme dans le cadre de la nouvelle économie mondiale. L'ouvrage se conclut par une analyse de l'évolution des rapports entre Etats, les unions régionales, où l'Union européenne occupe sa juste place, et les tentatives d'instauration d'une société universelle malgré les remises en cause actuelles du multiléralisme et la montée des nationalismes. L'ouvrage s'adresse principalement aux étudiants des 1er, 2e et 3e cycles universitaires en économie, en histoire, en Sciences politiques, aux élèves des classes préparatoires aux Grandes écoles, aux élèves des Instituts d'études politiques, aux candidats aux concours administratifs et aux publics de formation continue impliqués dans les champs du développement.