Physique-Chimie 3e Brevet - Cahier Jour Soir

Un cahier complet pour maîtriser tout le programme de physique-chimie pour le Brevet - Tout le programme de 3e pour s'entraîner et se préparer au Brevet - Une démarche claire et efficace pour couvrir toutes les notions du programme : Organisation et transformation de la matière / Mouvements et interactions / Energie et conversions / Des signaux pour observer et transmettre - Toutes les règles à retenir - 360 exercices progressifs pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Des quiz-bilans à la fin de chaque partie pour s'évaluer - Des astuces et des conseils pour tout maîtriser - Tous les corrigés détachables au centre du cahier - Des schémas et cartes mentales pour mémoriser l'essentiel en un clin d'oeil, à télécharger grâce à un QR code - Des quiz intractifs pour s'entraîner et s'évaluer, accessibles via des QR codes Conforme aux programmes