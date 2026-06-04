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Physique-Chimie 3e Brevet - Cahier Jour Soir

Patrick Rasset

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Un cahier complet pour maîtriser tout le programme de physique-chimie pour le Brevet - Tout le programme de 3e pour s'entraîner et se préparer au Brevet - Une démarche claire et efficace pour couvrir toutes les notions du programme : Organisation et transformation de la matière / Mouvements et interactions / Energie et conversions / Des signaux pour observer et transmettre - Toutes les règles à retenir - 360 exercices progressifs pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Des quiz-bilans à la fin de chaque partie pour s'évaluer - Des astuces et des conseils pour tout maîtriser - Tous les corrigés détachables au centre du cahier - Des schémas et cartes mentales pour mémoriser l'essentiel en un clin d'oeil, à télécharger grâce à un QR code - Des quiz intractifs pour s'entraîner et s'évaluer, accessibles via des QR codes Conforme aux programmes

Par Patrick Rasset
Chez Magnard

|

Auteur

Patrick Rasset

Editeur

Magnard

Genre

Multi-matières

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Physique-Chimie 3e Brevet - Cahier Jour Soir

Patrick Rasset

Paru le 04/06/2026

72 pages

Magnard

7,60 €

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Scannez le code barre 9782210786967
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