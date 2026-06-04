Espagnol 4e LV2 - Cahier Jour Soir

Le cahier complet et efficace pour réviser et s'entraîner en espagnol - Tout le programme de 4e pour s'entraîner - Une structure claire et efficace pour couvrir toutes les notions du programme en grammaire et en vocabulaire et civilisation - J'observe et je retiens : les règles à retenir avec de nombreux exemples - Je m'entraîne : + de 150 exercices progressifs pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Des astuces et des conseils pour tout maîtriser - Tous les corrigés détachables au centre du cahier - En annexe : les tableaux de conjugaison des verbes réguliers et irréguliers et un lexique - Des schémas et cartes mentales pour mémoriser l'essentiel en un clin d'oeil, à télécharger grâce à un QR code - En audio, le vocabulaire à écouter via des QR codes Conforme aux programmes