Un Grand Week-end à Copenhague, c'est... Goûter à l'art de vivre copenhagois entre visites culturelles et échappées dans des parcs, jolies boutiques et pauses dans un café cosy, avec un guide entièrement remis à jour sur place. Toutes les nouvelles adresses testées : restos de smorrebrod et autres spécialités danoises, bars hyggelig, galeries d'art, plans concerts et clubs. Les quartiers à (re)découvrir : Rådhuspladsen et le célèbre parc de Tivoli, Latinerkvarteret pour une promenade charmante, Slotsholmen, le coeur historique et ses incontournables. Des balades clé en main pour profiter au mieux d'un court séjour : sillonner lescharmants canaux, traverser la ville à vélo comme un Copenhagois, virées nocturnes entre bars à cocktails, rooftops et salles de concert. Des excursions dans les environs de la capitale : Roskilde avec ses vestiges de navires vikings ou Malmö grâce au pont qui relie le Danemark à la Suède. Nos bons plans 100 % pratiques : meilleurs quartiers pour se loger, réservations indispensables, transports, et toutes les astuces pour savourer Copenhague sans tomber dans les pièges à touristes. Un city-guide clair, actuel et inspirant, pour vivre Copenhague comme un local le temps d'un grand week-end.