Outils pour les Maths PS (2026) - Pochette enseignant : Guide pédagogique + Posters + Fiches ressources

Un apprentissage des maths explicite, ludique, ritualisé et motivant Un Guide des séances clé en main : - une organisation des apprentissages claire et structurée, par période, par semaine et par compétence, - les connaissances utiles sur chaque compétence, - des activités ritualisées avec une place centrale réservée à la résolution de problèmes (la Minute Enigme), - le déroulement détaillé de chaque activité selon des modalités diversifiées : classe entière, ateliers dirigés, semi-dirigés, autonomes et de rebrassage, - des activités ludiques et motivantes, - des propositions systématiques de différenciation et des prolongements. Un Bloc ressources : - le matériel pour la classe à plastifier, - le matériel pour les élèves à photocopier. 3 Posters évolutifs effaçables à afficher en classe : - la roue des nombres, - les représentations des nombres, - le repérage spatial : la cour de récréation Des diaporamas pour animer le rituel de résolution de problèmes (la Minute énigme) INCLUS : Mon cahier de maths, la version noir et blanc du cahier de l'élève et le Mémo des Maths à télécharger via QR codes et à imprimer. Nos ouvrages étant destinés exclusivement à une utilisation en classe, les ressources associées (dont les corrigés) sont uniquement mises à disposition des enseignants dans le cadre de la préparation de leurs cours. Ces ressources ne sont donc pas accessibles aux parents et aux élèves.