Mon cahier de mode Habille-moi ! Petites Princesses

Le carnet de mode Princesses Disney ! Avec une multitude d'autocollants pour habiller ses personnages préférés... quand elles étaient petites ! - 20 tenues complètes et plein d'accessoires pour habiller les personnages pour toutes les occasions. - 200 autocollants repositionnables : les enfants peuvent donc les déplacer, les enlever et les remettre à leur guise sur les pages plastifiées. - 8 planches d'autocollants, organisées par scène, pour les trouver plus facilement. - Les cahiers dress-up : l'activité préférée des petites filles, qui demande de la concentration et le sens de l'observation pour trouver la bonne tenue pour chaque scène. Dès 5 ans.