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Mon cahier de mode Habille-moi ! Petites Princesses

Disney

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Le carnet de mode Princesses Disney ! Avec une multitude d'autocollants pour habiller ses personnages préférés... quand elles étaient petites ! - 20 tenues complètes et plein d'accessoires pour habiller les personnages pour toutes les occasions. - 200 autocollants repositionnables : les enfants peuvent donc les déplacer, les enlever et les remettre à leur guise sur les pages plastifiées. - 8 planches d'autocollants, organisées par scène, pour les trouver plus facilement. - Les cahiers dress-up : l'activité préférée des petites filles, qui demande de la concentration et le sens de l'observation pour trouver la bonne tenue pour chaque scène. Dès 5 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mon cahier de mode Habille-moi ! Petites Princesses

Disney

Paru le 08/07/2026

32 pages

Hachette

7,95 €

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Scannez le code barre 9782017327653
9782017327653
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