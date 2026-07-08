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#Essais

Meurtres sous le soleil

Joel Jessup, Ayres laura Jayne

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Bienvenue sur cette île tropicale paradisiaque où le mystère n'est jamais très loin Quelque chose ne va pas sur les côtes idylliques de Gabriel Cay : une série de crimes inquiétants sème la terreur parmi les habitants de l'île et les touristes. L'agence Tropiques et Logique, une joyeuse bande d'enquêteurs en vacances d'été, devront démêler les secrets de l'île et découvrir les coupables. Explorez les moindres recoins de ce petit bout de paradis baigné de soleil et rencontrez d'énigmatiques vacanciers aux motivations cachées et aux innombrables secrets. Testez votre logique, votre raisonnement et votre esprit de déduction, en résolvant 100 énigmes tropicales et élucidez les crimes les pieds dans l'eau.

Par Joel Jessup, Ayres laura Jayne
Chez Hachette

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Auteur

Joel Jessup, Ayres laura Jayne

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Meurtres sous le soleil

Joel Jessup, Ayres laura Jayne

Paru le 08/07/2026

192 pages

Hachette

17,95 €

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Scannez le code barre 9782017295181
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