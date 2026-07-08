Meurtres sous le soleil

Bienvenue sur cette île tropicale paradisiaque où le mystère n'est jamais très loin Quelque chose ne va pas sur les côtes idylliques de Gabriel Cay : une série de crimes inquiétants sème la terreur parmi les habitants de l'île et les touristes. L'agence Tropiques et Logique, une joyeuse bande d'enquêteurs en vacances d'été, devront démêler les secrets de l'île et découvrir les coupables. Explorez les moindres recoins de ce petit bout de paradis baigné de soleil et rencontrez d'énigmatiques vacanciers aux motivations cachées et aux innombrables secrets. Testez votre logique, votre raisonnement et votre esprit de déduction, en résolvant 100 énigmes tropicales et élucidez les crimes les pieds dans l'eau.