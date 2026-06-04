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Sois ton corps, sois ton cœur

Claire Cachia

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Célèbre pour sa science des plantes, ses remèdes naturels et la beauté envoûtante de ses chants, Hildegarde de Bingen fascine depuis des siècles. Mais qui connaît vraiment sa pensée théologique, pourtant si riche qu'elle lui valut d'être proclamée docteur de l'Eglise en 2012 ? Hildegarde a laissé une véritable "théologie en images" : un monde vibrant où tout est lié. Où l'humain dialogue avec le cosmos. Où la présence divine irrigue chaque parcelle de la création. A travers symboles, visions et métaphores, elle déploie une vision du monde d'une audace et d'une modernité saisissantes. Au fil des pages, Claire Cachia nous ouvre les portes de cet univers foisonnant. En mettant en lumière le contexte, en fouillant les sources et les grands axes de la pensée de l'abbesse du XIIe siècle, elle offre des clés simples et lumineuses pour comprendre et aimer Hildegarde. Une invitation à redécouvrir une figure majeure du Moyen Age, dont la voix n'a jamais été aussi actuelle. Bénédictine, diplômée en musique ancienne à la schola cantorum de Bâle, Claire Cachia a poursuivi des études de théologie qui l'ont conduite à enseigner aujourd'hui la théologie patristique à la faculté de théologie de l'UCO à Angers. Elle a notamment publié une étude sur Maxime le Confesseur.

Par Claire Cachia
Chez Cerf

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Auteur

Claire Cachia

Editeur

Cerf

Genre

Prière et spiritualité

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Sois ton corps, sois ton cœur

Claire Cachia

Paru le 04/06/2026

408 pages

Cerf

29,00 €

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