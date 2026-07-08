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#Imaginaire

Grotsnik

Denny Flowers

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"Eul' Frappadok Grotsnik, créateur de Ghazghkull Thraka, est un Médiko de légende. Ce que, et ce qui, réside dans son formidable cerveau est un mystère pour tout Ork, y compris lui-même, et ses fidèles grots infirmiers le fournissent constamment en... chair à trafiquer. Alors que les ravages du Boss des Alpagueurs, Bakmun, sur la ruche Prome menacent de basculer non pas en Waaagh ! mais en gémissement, Grotsnik décide de lui donner un coup de main. Malgré son sale caractère, Bakmun ne peut en croire sa chance ! Toutefois, à la suite d'une série d'accidents de moins en moins accidentels, il devient bientôt clair qu'Eul' Frappadok bosse dur à quelque chose dans les profondeurs de son trukk de Médiko. Il bosse dur à quelque chose de gros. Quelque chose qui pourrait bien changer le destin des Orks pour toujours, surpassant même son propre génie lorsqu'il forgea le Prophète de la Waaagh ! ".

Par Denny Flowers
Chez Games Workshop

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Auteur

Denny Flowers

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

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Grotsnik

Denny Flowers

Paru le 08/07/2026

Games Workshop

18,00 €

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Scannez le code barre 9781836094319
9781836094319
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