"Eul' Frappadok Grotsnik, créateur de Ghazghkull Thraka, est un Médiko de légende. Ce que, et ce qui, réside dans son formidable cerveau est un mystère pour tout Ork, y compris lui-même, et ses fidèles grots infirmiers le fournissent constamment en... chair à trafiquer. Alors que les ravages du Boss des Alpagueurs, Bakmun, sur la ruche Prome menacent de basculer non pas en Waaagh ! mais en gémissement, Grotsnik décide de lui donner un coup de main. Malgré son sale caractère, Bakmun ne peut en croire sa chance ! Toutefois, à la suite d'une série d'accidents de moins en moins accidentels, il devient bientôt clair qu'Eul' Frappadok bosse dur à quelque chose dans les profondeurs de son trukk de Médiko. Il bosse dur à quelque chose de gros. Quelque chose qui pourrait bien changer le destin des Orks pour toujours, surpassant même son propre génie lorsqu'il forgea le Prophète de la Waaagh ! ".