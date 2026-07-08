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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Nouvelle Cité n°640 juillet-août 2026

Collectif

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Et si les vacances estivales, nécessaires pour penser à soi et prendre du repos, étaient une occasion de s'ouvrir aux autres ? De plus en plus de nos concitoyens choisissent d'offrir de leur temps afin que visiteurs et touristes découvrent non seulement leurs villes et villages, mais aussi leurs modes de vie, ouvrant tables et maisons. Des moments d'échange, de partage et d'ouverture à l'altérité qui profitent à tous. Ce même sentiment habitait le quatuor de Français partis fin mai célébrer les 35 ans de l'Economie de communion en Argentine. Dans ce pays, ils ont découvert les initiatives innovantes menées auprès des plus modestes. Des rencontres, les enfants en vivent tous les jours, et les liens qui naissent ne sont pas toujours dans le goût de leurs parents. Nous donnons quelques clés pour accueillir ces relations en mêlant discernement et bienveillance. Enfin, nous revenons sur les questions posées au Mouvement des Focolari, qui engage ses membres dans une phase de réflexion approfondie sur des aspects fondamentaux de sa spiritualité et de ses pratiques communautaires.

Par Collectif
Chez XXXX

|

Auteur

Collectif

Editeur

XXXX

Genre

Vie chrétienne

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Nouvelle Cité n°640 juillet-août 2026

Collectif

Paru le 29/06/2026

48 pages

XXXX

8,90 €

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