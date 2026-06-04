Faire ses humanités

Mieux comprendre les filières en humanité. Mieux orienter. Mieux recruter. Mathieu Rossignol-Brunet Maître de conférences, IREDU (Institut de Recherche sur l'Education : sociologie et économie de l'éducation) Dans un contexte de transformation massive de l'accès à l'enseignement supérieur, où l'université, sous-dotée, est de plus en plus associée à une filière de relégation, et où les licences en humanités restent perçues comme peu adaptées aux attentes du marché du travail, cet ouvrage a pour ambition d'éclairer sur les mécanismes d'orientation dans ces filières, qui attirent pourtant chaque année plus de 100 000 néobacheliers. En abordant les thèmes de la diversité des publics étudiants, de l'orientation contrariée, de la sélection, de la segmentation des formations ou encore des réorientations, le cas de l'orientation dans les filières en humanités se veut alors un miroir grossissant de ce que s'orienter à l'université signifie, et du rôle primordial de cette dernière dans l'accès aux études supérieures.