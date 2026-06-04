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#Roman jeunesse

Le pays des Géants-Nez

Arthur Ténor, Roland Garrigue

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Les pieds Nickelés juniors à la Préhistoire, une aventure délirante et cocasse ! Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile tout seul et à comprendre. Une histoir rythmée et passionnante qui donne vraiment envie de lire. L'histoire : Bibiscoto, Mèmpapeur et leur copine Kikwibi, trois jeunes enfants de la Préhistoire, appartiennent au clan Grogrogneux et aujour'hui, ils se prélassent mollement au bord de la rivière. Soudain, un vacarme les sort de leur torpeur : le chef du clan est en train de se noyer ! In extremis, il parvient à rejoindre la rive. Mais dans la panique, il a perdu la dent du courage, qui donne son courage et sa bravoure au chef du clan. Inconscients du danger, Bibiscoto et sa bande décident d'aller chercher une nouvelle dent du courage... Un roman humoristique pour les enfants de 7 à 11 ans.

Par Arthur Ténor, Roland Garrigue
Chez Nathan

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Auteur

Arthur Ténor, Roland Garrigue

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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Le pays des Géants-Nez

Arthur Ténor, Roland Garrigue

Paru le 04/06/2026

48 pages

Nathan

6,50 €

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Scannez le code barre 9782095066277
9782095066277
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