The Infinite Mage Tome 3

A l'Académie de Magie, seuls comptent le sang, le prestige et la puissance. Amy Karmis incarne cette élite : issue d'une grande famille, aussi crainte qu'admirée, elle a appris à tout contrôler pour survivre. Shirone, lui, n'a ni nom ni appui, mais un talent unique pour la magie... et un passé qu'il cherche à cacher. Lorsque de vieilles rumeurs refont surface, leurs destins s'entremêlent malgré eux. Entre complots, magie interdite et jeux de pouvoir, ils devront décider jusqu'où ils sont prêts à aller pour protéger leurs secrets.