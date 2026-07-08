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The Infinite Mage Tome 3

Studio) Kiraz(redice, Thémis, Kiraz

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A l'Académie de Magie, seuls comptent le sang, le prestige et la puissance. Amy Karmis incarne cette élite : issue d'une grande famille, aussi crainte qu'admirée, elle a appris à tout contrôler pour survivre. Shirone, lui, n'a ni nom ni appui, mais un talent unique pour la magie... et un passé qu'il cherche à cacher. Lorsque de vieilles rumeurs refont surface, leurs destins s'entremêlent malgré eux. Entre complots, magie interdite et jeux de pouvoir, ils devront décider jusqu'où ils sont prêts à aller pour protéger leurs secrets.

Par Studio) Kiraz(redice, Thémis, Kiraz
Chez Pika Edition

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Auteur

Studio) Kiraz(redice, Thémis, Kiraz

Editeur

Pika Edition

Genre

Chungnyun (seinen)

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The Infinite Mage Tome 3

Studio) Kiraz(redice, Thémis, Kiraz

Paru le 08/07/2026

304 pages

Pika Edition

14,95 €

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Scannez le code barre 9791043307102
9791043307102
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