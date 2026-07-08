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Sayonara Monsieur Désespoir Tome 27

Kohji Kumeta

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Nozomu et sa classe vont-ils faire profil bas après le séisme et la catastrophe nucléaire qui ont touché le Japon ? Rien n'est moins sûr ! Inspirée par les restrictions qui frappent le pays, la petite bande s'interroge sur un monde où l'on n'aurait plus le droit de rire... Mais aussi sur l'énergie quasi surhumaine qu'il faut parfois déployer pour mettre fin à une situation qui nous pèse, ou encore sur la technique imparable de Kafuka pour rester à la page. Enfin, un très ancien secret de la famille Itoshiki est révélé et pourrait tout remettre en question... Ou pas !

Par Kohji Kumeta
Chez Pika Edition

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Auteur

Kohji Kumeta

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Sayonara Monsieur Désespoir Tome 27

Kohji Kumeta

Paru le 08/07/2026

160 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043306297
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