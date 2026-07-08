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Les Gendarmes

Christophe Cazenove, Olivier Sulpice

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La brigade du rire enquête sur grand écran En 2026, Les Gendarmes débarquent au cinéma. Devant la caméra de Stéphan Archinard et François Prévôt-Leygonie, le chef Dugorgeon, JP, Leteigneux et les autres membres de la brigade vont faire face à un vol de nains de jardin à grande échelle. Avec L'album du film, vous allez entrer dans les coulisses de la création : de l'écriture du scénario au choix des acteurs, en passant par la réalisation des cascades, vous allez visiter l'envers du décor. Vous pourrez également relire les planches de BD qui ont servi de base à l'histoire. Entre BD et reportages pour comprendre comment on fabrique un film, cet album est assurément un collector.

Par Christophe Cazenove, Olivier Sulpice
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Christophe Cazenove, Olivier Sulpice

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Album de films

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Les Gendarmes

Christophe Cazenove, Olivier Sulpice

Paru le 08/07/2026

80 pages

Bamboo Editions

11,90 €

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Scannez le code barre 9791041118069
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