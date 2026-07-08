La brigade du rire enquête sur grand écran En 2026, Les Gendarmes débarquent au cinéma. Devant la caméra de Stéphan Archinard et François Prévôt-Leygonie, le chef Dugorgeon, JP, Leteigneux et les autres membres de la brigade vont faire face à un vol de nains de jardin à grande échelle. Avec L'album du film, vous allez entrer dans les coulisses de la création : de l'écriture du scénario au choix des acteurs, en passant par la réalisation des cascades, vous allez visiter l'envers du décor. Vous pourrez également relire les planches de BD qui ont servi de base à l'histoire. Entre BD et reportages pour comprendre comment on fabrique un film, cet album est assurément un collector.