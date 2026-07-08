Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Planètes Tome 1

Makoto Yukimura

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 2075, la conquête spatiale a fait d'énormes progrès. Une colonie minière s'est notamment établie sur la Lune et une mission vers Jupiter se prépare. Mais toute cette activité a entraîné l'augmentation des débris en orbite autour de la Terre. Leur collecte a donné naissance à un nouveau métier : les éboueurs de l'espace. Planètes suit le quotidien de Hachimaki, un Japonais qui rêve de posséder son propre vaisseau, Yuri, un Russe hanté par la mort de sa femme, et Fi, une Américaine colérique qui a laissé sa famille sur Terre. Des années avant la sortie du film Gravity, Makoto Yukimura nous avait déjà plongé dans l'atmosphère claustrophobique de la conquête spatiale. Il nous fait partager sa passion et sa connaissance de l'espace, à travers le parcours initiatique de trois personnages embarqués pour un monde inconnu où il n'est pas facile pour l'Homme de trouver sa place. Pour célébrer les 25 ans de Panini Manga, le premier tome est proposé avec une couverture inédite.

Par Makoto Yukimura
Chez Panini comics

|

Auteur

Makoto Yukimura

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Planètes Tome 1 par Makoto Yukimura

Commenter ce livre

 

Planètes Tome 1

Makoto Yukimura

Paru le 08/07/2026

Panini comics

16,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039147385
9791039147385
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.