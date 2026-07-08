Planètes Tome 1

En 2075, la conquête spatiale a fait d'énormes progrès. Une colonie minière s'est notamment établie sur la Lune et une mission vers Jupiter se prépare. Mais toute cette activité a entraîné l'augmentation des débris en orbite autour de la Terre. Leur collecte a donné naissance à un nouveau métier : les éboueurs de l'espace. Planètes suit le quotidien de Hachimaki, un Japonais qui rêve de posséder son propre vaisseau, Yuri, un Russe hanté par la mort de sa femme, et Fi, une Américaine colérique qui a laissé sa famille sur Terre. Des années avant la sortie du film Gravity, Makoto Yukimura nous avait déjà plongé dans l'atmosphère claustrophobique de la conquête spatiale. Il nous fait partager sa passion et sa connaissance de l'espace, à travers le parcours initiatique de trois personnages embarqués pour un monde inconnu où il n'est pas facile pour l'Homme de trouver sa place. Pour célébrer les 25 ans de Panini Manga, le premier tome est proposé avec une couverture inédite.