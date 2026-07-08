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#Manga

Please save my Earth Tome 4

Saki Hiwatari

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Rin rompt ses fiançailles avec Alice et recourt à la syntonisation en cascade sur Jinpachi et les autres membres du groupe afin qu'ils récupèrent tous les souvenirs de leur vie antérieure sur la Lune. De son côté, Alice acquiert le même pouvoir spécial que détenait Mokuren et décide de participer de nouveau aux réunions du groupe. A Kyoto, Mikuro prévient Tamura que Haruhiko fait un usage excessif de ses pouvoirs, mais Rin apprend que les deux hommes collaborent. Haruhiko s'envole alors pour Kyoto afin de les avertir du danger que représente Rin, quand tout à coup... La lutte dramatique entre tous ces protagonistes prisonniers du passé commence maintenant !! Saki Hiwatari est une mangaka incontournable, connue depuis plus de quarante ans. Elle débute en 1982 avec des histoires courtes, mais c'est avec Please Save My Earth qu'elle rencontre un immense succès. Ce monument de la SF s'étend sur 21 volumes, et donnera naissance à plusieurs suites et oeuvres dérivées. La série connaîtra également une adaptation en OAV de six épisodes, regroupés par la suite en un film. En France, la plupart de ses titres ont été publiés à l'époque par Delcourt et Tonkam. Nous sommes donc particulièrement heureux d'offrir aux fans de la première heure, comme aux nouvelles générations de lecteurs, l'occasion de redécouvrir cette autrice de talent et son univers unique, où se mêlent mystère, émotions et science-fiction.

Par Saki Hiwatari
Chez Panini comics

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Auteur

Saki Hiwatari

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

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Please save my Earth Tome 4

Saki Hiwatari

Paru le 08/07/2026

384 pages

Panini comics

14,99 €

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