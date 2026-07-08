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#Comics

Marvel

Al Ewing, G. Willow Wilson, Garth Ennis, Kev Walker

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Etre super-héros peut parfois être terrifiant, et Blade, le chasseur de vampires, en sait quelque chose. On s'attend moins à ce qu'Iron Man vive une aventure horrifique ou que Thor affronte une épreuve inédite avec... la tête de Loki ! Hit-Monkey et le Punisher sont également de la partie. Les fans de Marvel connaissent la formule : les meilleurs auteurs de la Maison des Idées imaginent régulièrement des histoires horrifiques pour une anthologie en noir, blanc... et rouge ! Cette fois, plutôt que de se concentrer sur un seul personnage, les récits couvrent l'ensemble de l'univers Marvel, même si Blade reste au centre d'une partie importante des histoires.

Par Al Ewing, G. Willow Wilson, Garth Ennis, Kev Walker
Chez Panini comics

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Auteur

Al Ewing, G. Willow Wilson, Garth Ennis, Kev Walker

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Marvel

Al Ewing, G. Willow Wilson, Garth Ennis, Kev Walker

Paru le 01/07/2026

Panini comics

26,00 €

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Scannez le code barre 9791039147088
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