Etre super-héros peut parfois être terrifiant, et Blade, le chasseur de vampires, en sait quelque chose. On s'attend moins à ce qu'Iron Man vive une aventure horrifique ou que Thor affronte une épreuve inédite avec... la tête de Loki ! Hit-Monkey et le Punisher sont également de la partie. Les fans de Marvel connaissent la formule : les meilleurs auteurs de la Maison des Idées imaginent régulièrement des histoires horrifiques pour une anthologie en noir, blanc... et rouge ! Cette fois, plutôt que de se concentrer sur un seul personnage, les récits couvrent l'ensemble de l'univers Marvel, même si Blade reste au centre d'une partie importante des histoires.