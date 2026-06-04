La colère d'Izanagi

Tokyo. Un incendie criminel ravage le coeur de Shinjuku, l'un des plus grands quartiers d'affaires au monde. L'enquête est confiée à Hayato Ishida, jeune flic prodige mais solitaire. Il est rejoint par Noémie Legrand, Franco-Japonaise décidée à prouver sa valeur. Sur leur chemin, un couple d'étudiants dans le besoin, à la merci d'une communauté où solidarité rime avec danger. Et, tapi dans l'ombre, celui qui se fait appeler Izanagi, bien décidé à mettre son plan destructeur à exécution...