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La colère d'Izanagi

Cyril Carrère

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Tokyo. Un incendie criminel ravage le coeur de Shinjuku, l'un des plus grands quartiers d'affaires au monde. L'enquête est confiée à Hayato Ishida, jeune flic prodige mais solitaire. Il est rejoint par Noémie Legrand, Franco-Japonaise décidée à prouver sa valeur. Sur leur chemin, un couple d'étudiants dans le besoin, à la merci d'une communauté où solidarité rime avec danger. Et, tapi dans l'ombre, celui qui se fait appeler Izanagi, bien décidé à mettre son plan destructeur à exécution...

Par Cyril Carrère
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Cyril Carrère

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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La colère d'Izanagi

Cyril Carrère

Paru le 04/06/2026

336 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Scannez le code barre 9782073144515
9782073144515
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