Les chroniques de l'érable et du cerisier

"Les lieux bruissaient de vie, peut-être plus que de coutume, comme s'il avait fallu chanter et rire plus fort pour oublier la menace qui pesait sur la paix". A l'aube du XVII ? siècle, au coeur des montagnes de Kamakura, un vieux samouraï recueille un enfant abandonné. Les saisons passent et le jeune Ichirô reçoit le strict enseignement du sabre. Mais bientôt son destin le rattrape : brutalement séparé de son maître, il est précipité sur les routes de l'errance jusqu'à Edo. Livré à lui-même, l'orphelin devra déjouer les pièges de l'effervescente cité impériale, où les masques ne dissimulent pas toujours ce que l'on croit...