Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Les chroniques de l'érable et du cerisier

Camille Monceaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Les lieux bruissaient de vie, peut-être plus que de coutume, comme s'il avait fallu chanter et rire plus fort pour oublier la menace qui pesait sur la paix". A l'aube du XVII ? siècle, au coeur des montagnes de Kamakura, un vieux samouraï recueille un enfant abandonné. Les saisons passent et le jeune Ichirô reçoit le strict enseignement du sabre. Mais bientôt son destin le rattrape : brutalement séparé de son maître, il est précipité sur les routes de l'errance jusqu'à Edo. Livré à lui-même, l'orphelin devra déjouer les pièges de l'effervescente cité impériale, où les masques ne dissimulent pas toujours ce que l'on croit...

Par Camille Monceaux
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Camille Monceaux

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les chroniques de l'érable et du cerisier par Camille Monceaux

Commenter ce livre

 

Les chroniques de l'érable et du cerisier

Camille Monceaux

Paru le 04/06/2026

560 pages

Editions Gallimard

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073142368
9782073142368
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.