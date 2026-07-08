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Les Promesses de la Mort

Laura R. Samotin, Samotin laura R.

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Le trône est à lui, mais leur amour pourrait le perdre à jamais. Dimitri et Vassily doivent affronter de vieux fantômes et de nouvelles menaces : des ennemis politiques devenus des prétendants, qui convoitent tous la main et le trône de Dimitri. Dimitri Abramovich a reconquis le trône du Novo-Svitsevo en renversant son ex-mari, l'imposteur Alexeï Balakine, mais la paix demeure fragile. Les ennemis se rapprochent et, acculé, il n'a plus qu'une option pour préserver la stabilité du royaume : accepter de se marier une nouvelle fois. Mais Dimitri ne s'est pas encore remis des horreurs de la guerre, de son retour sur le trône et des années de souffrances infligées par Alexeï. Le seul refuge qu'il trouve est auprès de Vassily Sokolov, et renoncer à la douceur de leur relation naissante lui paraît impensable, même si c'est la seule façon de briser les alliances dangereuses qui se forment entre les nations voisines du Novo-Svitsevo. Confrontés aux trahisons politiques, aux conséquences de la résurrection de Dimitri et au sinistre héritage d'Alexeï et de sa Sainte Science, Dimitri et Vassily doivent également tenter de comprendre le sens de leur amour. Pourtant, il faut qu'ils se préparent à renoncer l'un à l'autre, et cette épreuve s'annonce comme la plus difficile de toutes. #Queer #IntriguesdeCour #FantasyHistorique

Par Laura R. Samotin, Samotin laura R.
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Laura R. Samotin, Samotin laura R.

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Les Promesses de la Mort

Laura R. Samotin, Samotin laura R.

Paru le 08/07/2026

MXM Bookmark

29,99 €

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