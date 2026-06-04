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Noir comme le souvenir

Carlene Thompson

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Caroline a réussi à refaire sa vie après le terrible drame qui lui a enlevé sa fille, Hayley, il y a dix-neuf ans. Disparue lors d'une promenade en forêt, elle fut retrouvée sans vie, le corps consumé. Depuis, Caroline s'est remariée et a eu deux autres enfants. Le bonheur lui semble de nouveau à portée de main. Mais au vingt-cinquième anniversaire de Hayley, lors de sa visite au cimetière, elle découvre l'angelot qui orne la tombe de sa fille décapité, ainsi que des orchidées noires accompagnées du message suivant : "Pour Hayley. Noir comme le souvenir". Débute alors une série effrayante de meurtres... Quelqu'un voudrait-il se venger ?

Par Carlene Thompson
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Carlene Thompson

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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Noir comme le souvenir

Carlene Thompson trad. Hélène Amalric

Paru le 04/06/2026

400 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Scannez le code barre 9782073140012
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