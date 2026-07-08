Silent Reading Tome 1 . Edition collector

Le thriller danmei à succès de Priest, entre enquête criminelle et tension psychologique. Dans l'ouest de la ville de Yancheng, un jeune livreur venu de la campagne est retrouvé étranglé, le visage couvert d'un morceau de papier sur lequel figure un seul mot : argent. Pour Luo Wenzhou, capitaine de la brigade criminelle, l'affaire semble d'abord n'être qu'un homicide de plus dans une ville minée par les inégalités et les jeux de pouvoir. Mais l'enquête le mène rapidement vers des cercles bien plus sombres, où richesse, privilèges et corruption brouillent les frontières entre justice et impunité. Au centre de cette toile se tient Fei Du, jeune PDG brillant et énigmatique, trop bien informé pour être innocent, trop utile pour être écarté. Ancienne connaissance de Luo Wenzhou, il oscille entre allié précieux et suspect insaisissable, tandis que le passé refait surface. A mesure que l'enquête s'enfonce dans les zones grises de la morale et du pouvoir, une question s'impose : dans une ville où tout s'achète, à qui peut-on encore faire confiance ?