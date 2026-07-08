Mes grandes vacances

Un récit plein de vie et de souvenirs d'été Pendant les grandes vacances, tout se lit sur le visage d'un petit garçon : la crème solaire qui brille, la glace fondue au coin des lèvres, les piqûres de moustiques sur le front... Ce livre raconte avec douceur et malice ces petits moments qui jalonnent l'été, révélant peu à peu les joies, les découvertes et les petites peines vécues par l'enfant. Chaque page est une invitation à revivre la magie des vacances à travers le regard et les expressions du héros, qui grandit sous nos yeux. Un livre pour partager, grandir et s'émerveiller Ce livre est un trésor pour les parents et les enfants. Il encourage la complicité autour de la lecture en offrant des illustrations et un récit accessibles aux tout-petits dès 2 ans. A travers ces métamorphoses visibles sur le visage du garçon, les enfants apprennent à identifier et nommer leurs émotions, tandis que les parents retrouvent avec tendresse les souvenirs de leurs propres étés. Solide et au format adapté, ce livre est conçu pour accompagner les petits lecteurs dans leurs premières découvertes. Une collection engagée et une autrice au coeur des émotions enfantines Cette histoire fait partie de la collection "Tout Carton Tout Mignon" , reconnue pour ses livres durables, fabriqués en Europe dans le respect de l'environnement. Signée par Jeanne Boyer, autrice et illustratrice passionnée, l'ouvrage allie simplicité et sensibilité pour toucher les émotions des plus jeunes. Un choix de qualité qui valorise à la fois le plaisir de lire et les valeurs éco-responsables.