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Réparer les vivants

Maylis de Kerangal

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"Le coeur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins, son foie et ses poumons gagnaient d'autres provinces, ils filaient vers d'autres corps". Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Telle une chanson de geste, il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de tension et de patience, d'accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le coeur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l'amour. Ce roman a reçu dix prix littéraires parmi lesquels le prix du Roman des étudiants France Culture -Télérama 2014, le Grand Prix RTL- Lire 2014, le prix des lecteurs L'Express - BFMTV 2014 et le prix Relay des Voyageurs 2014 avec Europe1.

Par Maylis de Kerangal
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Maylis de Kerangal

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Petits classiques

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Réparer les vivants

Maylis de Kerangal

Paru le 04/06/2026

304 pages

Editions Gallimard

6,90 €

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Scannez le code barre 9782073121691
9782073121691
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