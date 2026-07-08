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#Roman francophone

Sept ans pour s'aimer

Ashley Poston

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L'amour est toujours une affaire de timing... Clementine a tout pour être heureuse : un travail dans l'édition qui lui plaît beaucoup, des amies précieuses et un appartement dans les beaux quartiers de New York. Pourtant, elle ressent un malaise persistant. Peut-être parce que son superbe logement est celui dont elle a hérité de sa tante, décédée récemment, la plongeant dans un deuil douloureux. Et si justement, cet appartement avait la capacité de changer sa vie ? Sa tante lui a toujours dit qu'il était magique et pouvait la transporter sept ans en arrière, à condition de rester entre ses murs. Et si elle y trouvait un beau jour Iwan, un jeune homme qui la fascine sur-le-champ avec ses rêves de cuisinier et son charme irrésistible ? Et s'il illuminait son quotidien, la faisant rire et lui ouvrant de nouvelles perspectives ? Mais Iwan vit à sept ans d'écart... leur histoire a-t-elle une chance, malgré le temps qui les sépare ? "C'est une histoire sur l'amour qui guérit, qui épanouit, sur la beauté du "bon moment" . Une leçon de vie enveloppée dans un cocon de tendresse, de nostalgie et d'espoir". Whywomenread #RightPersonWrongTime #VoyageDansLeTemps - Niveau d'intensité = 1/4 - Présence de trigger warnings A propos de l'autrice : Ashley Poston est une autrice américaine. Elle a commencé à écrire des fanfictions avant de se consacrer à de jolies comédies romantiques, pleines de magie, d'humour et de douceur.

Par Ashley Poston
Chez HarperCollins France

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Auteur

Ashley Poston

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Sept ans pour s'aimer

Ashley Poston

Paru le 08/07/2026

400 pages

HarperCollins France

8,50 €

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