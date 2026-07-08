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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Forbidden Desire

P. Rayne

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Dans les couloirs de la Sicuro Academy, l'interdit n'a jamais été aussi tentant. Petite soeur du futur chef du clan Costa, Aria se doit d'être irréprochable pour préserver l'honneur familial. Mais il suffit d'une seule enveloppe contenant une photo compromettante d'elle pour que tout vacille dès son arrivée sur le campus. Sa réputation et celle de sa famille sont désormais menacées. Et, plus inattendu encore, celle de Gabriele Vitale, l'homme qu'elle désire plus que tout. Héritier d'un clan rival et hacker hors pair, Gabriele sait qu'il risque autant que la jeune femme si ce scandale s'ébruite puisqu'il figure aussi sur le cliché. Mais, s'il accepte d'aider Aria à trouver le maître-chanteur, ce n'est pas seulement pour protéger son nom. Chaque regard qu'elle pose sur lui l'ébranle. Chaque geste qu'elle initie le tourmente en secret. Son coeur lui dicte de céder à cette proximité, mais son esprit lui souffle de garder Aria à distance. Après tout, elle lui est défendue. Plus ils passent de temps ensemble, plus il leur devient difficile de résister à la tentation. Réussiront-ils à démasquer celui qui les manipule avant que leurs sentiments mettent tout en péril ? #mafiaromance #darkacademia #amourinterdit #badboyxgoodgirl - Niveau d'intensité = 4/4 - Présence de trigger warnings

Par P. Rayne
Chez HarperCollins France

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Auteur

P. Rayne

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

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Forbidden Desire

P. Rayne

Paru le 08/07/2026

306 pages

HarperCollins France

18,50 €

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