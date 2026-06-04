Le temps, c'est le pouvoir. L'amour, une révolution. Bienvenue dans le Train des mondes. Dans les mondes du Nord, les jours ne durent parfois qu'une ou deux heures... Vers le Sud, ils se rallongent, jusqu'à durer des semaines. Des lieux où la jeunesse peut s'étendre presque à l'infini... Seul le Train relie ces mondes. Moon est un Colporteur, l'un des seuls autorisés à voyager dans le Train Margo, elle, vient d'un monde de 24 heures. Un monde dont personne n'a jamais entendu parler. Ils n'auraient jamais dû se croiser. Et pourtant, c'est leur rencontre qui va tous les sauver. Car Margo a un étrange don : elle peut faire dérailler les trains. Cela la rend incroyablement dangereuse et convoitée à la fois par le Gouvernement tyrannique qui règne sur les mondes, et par la Résistance. Car qui contrôle le train, contrôle le temps.