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La traversée de Bondoufle

Jean Rolin

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"Du moment où j'ai découvert la campagne à la périphérie d'Aulnay-sous-Bois, même sous l'aspect peu engageant d'un champ de maïs desséché et d'un chemin sans issue, l'idée m'est venue de suivre tout autour de Paris sa limite, ou du moins la ligne incertaine, émiettée, soumise à de continuelles variations, de part et d'autre de laquelle la ville et la campagne, ou les succédanés de l'une et de l'autre, se confrontent". Jean Rolin est l'observateur implacable de la déréliction de ce monde. Le moindre détail incongru, la moindre présence civilisée ou sauvage est un aveu de notre abandon.

Par Jean Rolin
Chez Editions de La Table Ronde

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Auteur

Jean Rolin

Editeur

Editions de La Table Ronde

Genre

Littérature française

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La traversée de Bondoufle

Jean Rolin

Paru le 04/06/2026

208 pages

Editions de La Table Ronde

8,10 €

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