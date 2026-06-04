La traversée de Bondoufle

"Du moment où j'ai découvert la campagne à la périphérie d'Aulnay-sous-Bois, même sous l'aspect peu engageant d'un champ de maïs desséché et d'un chemin sans issue, l'idée m'est venue de suivre tout autour de Paris sa limite, ou du moins la ligne incertaine, émiettée, soumise à de continuelles variations, de part et d'autre de laquelle la ville et la campagne, ou les succédanés de l'une et de l'autre, se confrontent". Jean Rolin est l'observateur implacable de la déréliction de ce monde. Le moindre détail incongru, la moindre présence civilisée ou sauvage est un aveu de notre abandon.