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#Roman francophone

L'Épine du Diable T2

Tate James

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Ashley pensait que le Cercle de l'Epine du Diable était inoffensif. Pour elle, leur culte du mystère n'était qu'un écran de fumée, et leurs défis ridicules un remède contre l'ennui d'une vie trop privilégiée. Elle se trompait lourdement. Derrière les murs de l'université de Nevaeh, l'Epine tisse une toile bien plus sombre, dont même ses membres ignorent la portée. Ce n'est pas une simple société secrète : c'est une prison dorée, une emprise à laquelle personne n'échappe. Pour percer les secrets du campus, Ashley ne devra faire confiance à personne. Ni à Nate, ni à Heath, Carter ou Royce, si elle veut encore avoir une chance de les sauver. Car le Cercle a des yeux partout... y compris parmi ceux qu'elle aime.

Par Tate James
Chez City Editions

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Auteur

Tate James

Editeur

City Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'Épine du Diable T2

Tate James

Paru le 19/08/2026

450 pages

City Editions

22,00 €

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