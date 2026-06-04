L'Apprenti de Lord Magear Tome 2

La nouvelle série de dark Fantasy des auteurs de Darwin's Game ! Au cours de leur voyage, Gar et Kuon retrouvent un Jinza désespéré : sa famille a été enlevée sur ordre du marchand d'esclaves Kadja Salahm. Le garçon et la magicienne acceptent rapidement d'aider leur ami muscar à sauver ses proches. C'est ainsi qu'ils remontent la piste d'un allié de Kadja, le roi des lions Dalès, un mercenaire léonis. Sa stratégie ? Diviser leurs forces pour mieux les submerger... C'est le début d'un combat sans merci sur les flots !