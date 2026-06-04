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L'Apprenti de Lord Magear Tome 2

Flipflops

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La nouvelle série de dark Fantasy des auteurs de Darwin's Game ! Au cours de leur voyage, Gar et Kuon retrouvent un Jinza désespéré : sa famille a été enlevée sur ordre du marchand d'esclaves Kadja Salahm. Le garçon et la magicienne acceptent rapidement d'aider leur ami muscar à sauver ses proches. C'est ainsi qu'ils remontent la piste d'un allié de Kadja, le roi des lions Dalès, un mercenaire léonis. Sa stratégie ? Diviser leurs forces pour mieux les submerger... C'est le début d'un combat sans merci sur les flots !

Par Flipflops
Chez Mana books

|

Auteur

Flipflops

Editeur

Mana books

Genre

Shonen/garçon

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L'Apprenti de Lord Magear Tome 2

Flipflops

Paru le 04/06/2026

Mana books

7,20 €

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9791035509347
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