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Français CM2 Le monde de Cléo

Antoine Fetet

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Le guide pédagogique Le Monde de Cléo CM2 2025 permet de comprendre la démarche d'entraînement du fichier et de mener à bien toutes les activités qui y sont proposées. La première méthode de français accessible à tous pour une école réellement inclusive ! Complément indispensable pour s'approprier la démarche d'entrainement du fichier et du manuel Le monde de Cléo CM2, ce guide pédagogique : - expose les principes et les choix spécifiques du Monde de Cléo ; - explicite la démarche inclusive de la méthode ; - offre : - de nombreuses pistes pour entrainer l'oral et la production d'écrits ; - des propositions de copies et dictées régulières. - facilite le travail de préparation et de programmation grâce à de nombreux exemples et de conseils pratiques ; - décrit précisément le déroulement des séquences d'apprentissage, en permettant d'articuler avec cohérence et efficacité le fichier ou le manuel, l'aide-mémoire et toutes les ressources complémentaires dans une dynamique d'apprentissage commune. Sur le site monde-cleo-francais. editions-retz. com sont disponibles : - ce guide pédagogique en version pdf ; - de nombreuses ressources supplémentaires : - toutes les activités " Pour commencer " ; pour chaque notion : - une activité d'entrainement supplémentaire, qui peut servir d'évaluation ; - une activité " Pour aller plus loin " pour organiser efficacement la différenciation. - des pictogrammes pour mieux comprendre les consignes ; - des tableaux de structuration des tâches pour organiser la réalisation des activités ; - des étiquettes (syllabes/mots/phrases) afin de favoriser la manipulation et, si besoin, de soulager, la tâche d'écriture ; - du matériel pour la classe : affichages référents, étiquettes de conjugaison... - des outils pour l'évaluation (livret " Je mesure mes progrès ", " Scoromatic "). - une version numérique du fichier/manuel élève pour l'enseignant : - le fichier/manuel de l'élève à vidéoprojeter - tous les corrigés

Par Antoine Fetet
Chez Retz

|

Auteur

Antoine Fetet

Editeur

Retz

Genre

Français CM2

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Français CM2 Le monde de Cléo

Antoine Fetet

Paru le 30/07/2026

344 pages

Retz

35,00 €

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