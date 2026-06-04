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Rai Rai Rai Tome 2

Kei Yoshiaki

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Métro, UFO, dodo... et coloc alien au réveil ! Prisonnière de Raiden, Sumire sert de cobaye aux chercheurs du groupe au côté de la créature qui avait pris le contrôle de son corps. Pourtant, quand cette dernière parvient à se libérer, la jeune fille prend la défense de ses tortionnaires et effectue sans trop savoir comment une transformation qui lui donne une puissance phénoménale ! La voilà intégrée à la section spéciale Rai 5, unité anti-cosmo-monstres à laquelle appartient déjà la taciturne Hazuki, chargée de prendre la nouvelle recrue sous son aile. Pour s'en sortir, Sumire va devoir apprendre à maîtriser ses étranges pouvoirs... Changer de vie, oui, perdre son humanité, non ! Dans cette comédie au parfum de Ranma version SF, gags et action s'enchaînent à un rythmeendiablé. Une réussite saluée par ONE, scénariste de l'acclamé One-Punch Man !

Par Kei Yoshiaki
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Kei Yoshiaki

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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Rai Rai Rai Tome 2

Kei Yoshiaki trad. Sébastien Ludmann

Paru le 04/06/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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