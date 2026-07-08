Dusty Silver, 17 ans, vit dans une vieille maison de bois au bord de la Black River avec son père garde forestier et sa petite soeur Opi. Fatigue chronique, crises d'angoisse, somnambulisme : Dusty pense être simplement malade. Elle se réfugie dans les livres, le dessin et les balades en forêt avec Opi, sans réussir à trouver sa place au lycée malgré le soutien de sa meilleure amie Mali et sa rencontre avec Will, garçon discret passionné de nature. Lors d'une fête en plein air autour d'un immense feu de joie, Dusty se rapproche du beau Will, la musique couvre les rires, l'alcool coule à flots. Quand une bagarre éclate, le sang commence à couler sur la mâchoire fendue d'un garçon. Dusty sent alors monter en elle une faim brûlante, une soif de sang qu'elle voit se refléter dans les yeux d'Eli, le golden boy local. Elle s'arrache à sa conversation avec Will et s'enfuit avec Eli avant qu'il ne commette le pire. Dusty et Eli courent dans les champs puis dans la forêt, découvrent qu'ils partagent la même soif et des capacités nouvelles, apprennent à chasser pour ne pas s'attaquer aux humains, et scellent une alliance fragile contre ce qui est en train de les transformer. Au coeur du mystère : la montagne, la forêt et une présence non humaine qui rôde. Pour protéger ceux qu'elle aime, Dusty va devoir affronter les secrets enfouis de la montagne et découvrir la vérité avant que tout ne lui échappe.