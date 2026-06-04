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Agenda Disney Dreamlight Valley

Disney, Walt disney compagny The

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L'agenda officiel Disney Dreamlight Valley, le jeu vidéo phénomène Nintendo Switch Gameloft aux 2, 5 millions de joueurs, pour plonger dans la magie de Disney et de tes personnages préférés ! Plonge dans la magie chaque jour avec l'Agenda Officiel Scolaire Disney Dreamlight Valley ! Organise ton année comme un véritable Gardien de la Vallée : pages colorées, illustrations exclusives et un planning magique qui transforme chaque semaine en aventure. Tu trouveras également dans cet agenda : Des astuces et des secrets de gameplay pour progresser plus vite Des conseils de pros pour optimiser tes quêtes, ton royaume et tes amitiés Plein d'anecdotes sur ton jeu préféré ! Que ce soit en cours ou en mission dans la Vallée, cet agenda t'accompagne partout. Un outil indispensable pour les fans qui veulent vivre la magie Disney... même en classe ! Prêt(e) à faire de ton année la plus enchantée de toutes ? Un agenda Disney Dreamlight Valley officiel

Par Disney, Walt disney compagny The
Chez 404 Editions

| 1 Partages

Auteur

Disney, Walt disney compagny The

Editeur

404 Editions

Genre

Agendas jeunesse

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Agenda Disney Dreamlight Valley

Disney, Walt disney compagny The

Paru le 04/06/2026

400 pages

404 Editions

9,95 €

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