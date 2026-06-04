Préparez-vous à une année explosive avec l'agenda Attack on Titan 2026-2027 ! Plonge dans l'univers captivant du manga culte L'Attaque des Titans avec cet agenda incontournable. Laisse-toi envahir par l'action haletante et l'ambiance apocalyptique illustrées au fil des pages en retrouvant tous les Titans et tes personnages préférés : Eren Jäger, Livaï, Mikasa Ackerman, Sasha Braus, Historia Reiss... . De la rentrée jusqu'aux grandes vacances, organise semaine après semaine et note tes devoirs au milieu des Titans et des soldats prêts à tout pour sauver l'humanité. L'agenda parfait pour tous les fans de L'Attaque des Titans !