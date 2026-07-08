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#Album jeunesse

Petites comptines sur l'eau

Géraldine Cosneau

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Sept comptines marines incontournables à écouter dans un livre sonore adapté aux tout-petits, dès 1 an ! Des comptines pour se rafraîchir au fil de l'eau Bateau sur l'eau ; C'est la baleine ; Mon poisson rouge ; Il était un petit navire ; Les Petits Poissons dans l'eau ; Maman, les p'tits bateaux ; Un poisson au fond de l'étang : sept comptines célèbres à écouter pour naviguer en musique au gré des bateaux, des poissons et de l'eau. Une écoute en toute autonomie faite pour les tout-petits Grâce au boîtier sonore fixé sur l'ouvrage et à ses sept puces d'une durée de vingt secondes chacune, la lecture de l'illustration et l'écoute des chansons sont simultanées. Ainsi, petit à petit, l'enfant apprendra à associer chaque bouton à chaque comptine. Cette collection de contes et comptines sonores propose un concept ludique, d'une simplicité évidente, que l'enfant aura plaisir à manipuler et à s'approprier. Une fabrication faite pour durer Cet ouvrage à la fabrication solide est idéal pour les petits, qui pourront le manipuler sans risquer de le casser. Les piles AAA longue durée permettent une durée d'écoute considérable.

Par Géraldine Cosneau
Chez Editions Milan

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Auteur

Géraldine Cosneau

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres sonores

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Petites comptines sur l'eau

Géraldine Cosneau

Paru le 08/07/2026

14 pages

Editions Milan

14,90 €

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Scannez le code barre 9782408065461
9782408065461
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