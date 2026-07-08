Petites comptines sur l'eau

Sept comptines marines incontournables à écouter dans un livre sonore adapté aux tout-petits, dès 1 an ! Des comptines pour se rafraîchir au fil de l'eau Bateau sur l'eau ; C'est la baleine ; Mon poisson rouge ; Il était un petit navire ; Les Petits Poissons dans l'eau ; Maman, les p'tits bateaux ; Un poisson au fond de l'étang : sept comptines célèbres à écouter pour naviguer en musique au gré des bateaux, des poissons et de l'eau. Une écoute en toute autonomie faite pour les tout-petits Grâce au boîtier sonore fixé sur l'ouvrage et à ses sept puces d'une durée de vingt secondes chacune, la lecture de l'illustration et l'écoute des chansons sont simultanées. Ainsi, petit à petit, l'enfant apprendra à associer chaque bouton à chaque comptine. Cette collection de contes et comptines sonores propose un concept ludique, d'une simplicité évidente, que l'enfant aura plaisir à manipuler et à s'approprier. Une fabrication faite pour durer Cet ouvrage à la fabrication solide est idéal pour les petits, qui pourront le manipuler sans risquer de le casser. Les piles AAA longue durée permettent une durée d'écoute considérable.