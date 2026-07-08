Bravo, les formes !

Rond, carré, triangle... les formes s'animent quand tu agites ton livre. C'est magique ! Un album animé d'éveil interactif et joyeux à destination des tout-petits, dès 1 an, pour découvrir les formes. Un livre animé plein de surprises "Je suis un rond ! Abracadabra, je suis une étoile ! " Dans cet album ludique, tout est possible ! Tel un magicien, le tout-petit penche le livre de gauche à droite pour transformer les formes. Ainsi, page après page, il apprend à reconnaître les formes tout en s'amusant. Un livre à explorer pour stimuler la motricité des tout-petits Chaque page invite le tout-petit à bouger et manipuler le livre, dans un sens puis dans l'autre. Les carrés se transforment en patates rigolotes, le rond et le triangle deviennent un coeur et une étoile... Par la manipulation, l'enfant perfectionne son sens de l'observation et ses capacités de coordination. Un livre tout-carton à la fabrication solide Cet album propose une fabrication tout-carton ingénieuse qui séduit : le tout-petit anime le livre en faisant glisser des pièces rondes en carton. Ce système astucieux garantit une manipulation facile, sécurisée et sans risque d'abîmer le livre.