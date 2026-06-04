Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Nostradamus : Les prophéties complètes

Mario Reading

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage réunit les prédictions du plus grand devin de tous les temps : Nostradamus. DECOUVREZ LES PROPHETIES LES PLUS TROUBLANTES DE NOSTRADAMUS ! Les prédictions du plus grand devin de tous les temps, né en 1503 en Provence, ont été constamment rééditées depuis sa mort le 2 juillet 1566. Non content d'avoir prévu l'assassinat de Benazir Bhutto, la crise financière de 2008, l'ouragan Katrina, la guerre d'Irak, les attentats du 11 septembre ou le tsunami dévastateur du 26 décembre 2004, Nostradamus a vu encore plus loin, jusqu'à la fin du XXIe siècle et au-delà. Mario Reading a réussi à décrypter le système de datation utilisé par le prophète de Salon-de-Provence et présente ses quatrains sous un jour entièrement nouveau. On découvre ici plus de 120 prédictions déchiffrées et interprétées, ainsi que de tout nouveaux commentaires sur celles qui se sont réalisées depuis la première édition. Les analyses révolutionnaires de l'auteur et ses subtiles interprétations des quatrains nous dévoilent un futur parfois inquiétant.

Par Mario Reading
Chez Dervy

|

Auteur

Mario Reading

Editeur

Dervy

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nostradamus : Les prophéties complètes par Mario Reading

Commenter ce livre

 

Nostradamus : Les prophéties complètes

Mario Reading

Paru le 04/06/2026

352 pages

Dervy

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791024218847
9791024218847
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.