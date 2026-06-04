Nostradamus : Les prophéties complètes

Cet ouvrage réunit les prédictions du plus grand devin de tous les temps : Nostradamus. DECOUVREZ LES PROPHETIES LES PLUS TROUBLANTES DE NOSTRADAMUS ! Les prédictions du plus grand devin de tous les temps, né en 1503 en Provence, ont été constamment rééditées depuis sa mort le 2 juillet 1566. Non content d'avoir prévu l'assassinat de Benazir Bhutto, la crise financière de 2008, l'ouragan Katrina, la guerre d'Irak, les attentats du 11 septembre ou le tsunami dévastateur du 26 décembre 2004, Nostradamus a vu encore plus loin, jusqu'à la fin du XXIe siècle et au-delà. Mario Reading a réussi à décrypter le système de datation utilisé par le prophète de Salon-de-Provence et présente ses quatrains sous un jour entièrement nouveau. On découvre ici plus de 120 prédictions déchiffrées et interprétées, ainsi que de tout nouveaux commentaires sur celles qui se sont réalisées depuis la première édition. Les analyses révolutionnaires de l'auteur et ses subtiles interprétations des quatrains nous dévoilent un futur parfois inquiétant.