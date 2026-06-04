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Louis XVI et ses frères

Emmanuel de Valicourt

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Aujourd'hui encore, apologistes et détracteurs s'affrontent pour savoir si Louis XVI était victime ou incapable. Peut-être les deux. C'est l'énigme de l'homme qui ne savait pas être roi. Trop souvent lue à l'aune de sa fin, la vie de Louis XVI est rarement étudiée à travers ses influences familiales. On a oublié le rôle de Louis XV, son impénétrable grand-père, ou celui de Louis-Ferdinand et Marie-Joseph, ses parents autoritaires, morts avant d'accéder au trône. Qui se rappelle son frère aîné, le duc de Bourgogne, mort enfant ? Ou ses cadets, le comte de Provence (futur Louis XVIII) et le comte d'Artois (futur Charles X), éternels rivaux ? Ces relations ont pesé sur le pouvoir, aggravant la crise et éclairant l'effondrement du régime. Si les Bourbons ont le sentiment d'une destinée collective, on découvre que c'est aussi collectivement qu'ils ont participé à la ruine d'un édifice pluriséculaire.

Par Emmanuel de Valicourt
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Emmanuel de Valicourt

Editeur

Editions Tallandier

Genre

XVIIIe siècle

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Louis XVI et ses frères

Emmanuel de Valicourt

Paru le 04/06/2026

528 pages

Editions Tallandier

11,50 €

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