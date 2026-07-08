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#Roman francophone

Under Your Spell

Laura Wood

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- On a peut-être des pouvoirs magiques. On a lancé un sort. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais quelque chose chez cet homme, ou le fait de me trouver dans ma chambre d'enfant, me met en confiance. - Comment ça "un sort" ? - Un truc qu'on faisait quand on était gosses. On jouait aux sorcières. Et, quand mes soeurs sont venues me voir l'autre soir, on s'est lancées dans un vieux rituel. Le rituel de rupture. On a mis le feu à une poêle à frire. Elle ne désire que trois choses dans sa vie... Et surtout qu'il n'en fasse pas partie ! Larguée par son mec infidèle et virée de son job de rêve, Clémentine Monroe touche le fond. Alors, quand ses soeurs lui proposent de relancer leur vieux rituel d'ados pour jeter un sort à son ex et faire trois voeux, elle se dit : pourquoi pas ? Mais tout dérape. Une gaffe monumentale lors de funérailles la propulse dans les bras de Theo Eliott, rock star mondiale, pour ce qu'elle pense être un coup d'un soir. Problème : le hasard (ou le destin ? ) les force à cohabiter dans un bungalow en bord de plage pendant six semaines. Il vient d'un univers qu'elle méprise, mais face à son sourire ravageur, Clémentine se demande si ce sortilège ne cache pas un charme plus puissant que prévu. "Intelligent et plein d'esprit. Je suis sous le charme de Laura Wood". Hannah Grace, autrice d'Icebreaker "J'ai adoré Under Your Spell. La plus tendre, la plus sexy et la plus drôle des romances". Marian Keyes, autrice d'Un couple presque parfait "Pour tous les fans d'Emily Henry, l'ultime lecture romantique". Stylist "Une comrom pétillante et magique, mettant en scène une héroïne avec qui on est de tout coeur et un héros qui le fera palpiter. Les fans d'Emily Henry adoreront cette histoire sexy, tendre et drôle". Sarra Manning, autrice d'Apprivoise-moi

Par Laura Wood
Chez Hauteville

|

Auteur

Laura Wood

Editeur

Hauteville

Genre

Comédie romantique et humorist

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Under Your Spell

Laura Wood trad. Isabelle Varange

Paru le 08/07/2026

432 pages

Hauteville

8,95 €

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